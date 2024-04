Nos pênaltis, Real Madrid vence Manchester City e avança à semi da Champions; veja os confrontos

O Real Madrid garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões 2023/2024 após um empate por 1 a 1 contra o Manchester City no tempo regulamentar e na prorrogação. Nas penalidades, o time espanhol levou a melhor, com duas defesas cruciais de Lunin.

Sem nenhuma vantagem após o empate emocionante no primeiro jogo, onde terminaram em 3 a 3, o Real Madrid aproveitou um início desatento do City para marcar primeiro, com Rodrygo convertendo um passe de Vinicius Junior.

Após o gol, o controle do jogo passou para a equipe de Pep Guardiola, que pressionou em busca do empate, o qual veio no segundo tempo através de De Bruyne. Ancelotti optou então por uma postura mais defensiva, esperando por oportunidades de contra-ataque que não se concretizaram. O Manchester City, apesar do domínio, não conseguiu mais ameaçar o gol de Lunin.

Nas penalidades, apesar da defesa de Ederson em uma cobrança de Modric, Lunin brilhou ao defender os chutes de Bernardo Silva e Kovacic, garantindo a passagem do Real Madrid para as semifinais da Champions.

A dupla brasileira, Vinicius Junior e Rodrygo, foi fundamental mais uma vez para a equipe espanhola. Assim como no jogo anterior contra o Manchester City, Vinicius Junior encontrou espaço para servir Rodrygo, que marcou o gol que definiu a partida.

Confrontos

O Bayern de Munique avançou para as semifinais da Liga dos Campeões da UEFA no outro confronto contra o Arsenal. O gol decisivo veio aos 17 minutos do segundo tempo, quando o lateral Kimmich marcou de cabeça, garantindo a vitória por 1 a 0 na Allianz Arena. Com o placar agregado de 2 a 2 após o jogo de ida em Londres, os bávaros garantiram a vaga. Eles enfrentarão o Real Madrid na próxima fase, que também avançou ao vencer o Manchester City nos pênaltis na Inglaterra. A outra semifinal será entre Borussia Dortmund e PSG.