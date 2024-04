Mbappé brilha em campo e ajuda PSG a eliminar o Barcelona pelas oitavas da Champions League

O PSG derrotou o Barcelona fora de casa nesta terça-feira (16), revertendo o placar e avançando na Champions League. Após uma primeira partida discreta, Mbappé marcou dois gols na vitória por 4 a 1, garantindo a vaga de sua equipe na semifinal. Os outros gols foram marcados por Vitinha e Dembélé para o PSG, enquanto Raphinha marcou para o Barça.

No primeiro tempo, o Barcelona começou bem, contendo as investidas ofensivas do PSG e buscando o contra-ataque, o que resultou no gol de Raphinha após uma jogada de Lamine Yamal. No entanto, a expulsão de Araújo mudou o panorama do jogo, permitindo que o PSG empatasse com Dembélé.

No segundo tempo, com um jogador a menos, o Barcelona sentiu o desgaste físico e foi pressionado pelo PSG, que virou o jogo com um belo chute de Vitinha. A expulsão de Xavi e o pênalti cometido por Cancelo, convertido por Mbappé, selaram a vitória do PSG. Apesar dos esforços do Barcelona para reagir, o PSG ampliou a vantagem com Mbappé, garantindo sua vaga nas semifinais.

Na próxima fase, o PSG enfrentará o Borussia Dortmund, com o primeiro jogo marcado para o Parque dos Príncipes e a decisão na Alemanha.