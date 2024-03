Presidente do Barcelona nega inveja e diz que Real Madrid pode ter problemas com a chegada de Mbappé

O atacante Mbappé ainda não foi anunciado no Real Madrid, mas a possibilidade do francês integrar o elenco merengue já é o suficiente para a movimentação no universo esportivo da Espanha. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, falou sobre a possível chegada do jogador e disse não sentir inveja do rival pela super contratação. Segundo ele, o salário do atleta pode afetar as relações na equipe.

"Eu não invejo o Real Madrid por contratar Mbappé. Nem um pouco. Ainda não sabemos se eles o contratarão ou não. Vamos ver. Não tenho informação, apenas intuição. Mas acho que eles terão alguns problemas. Primeiro, terão que negociar algum jogador. Não é possível jogar com dois atletas na mesma posição, até porque esse tipo de jogador é muito visado pelos defensores rivais. Em segundo lugar, falando de cifras, isso implode qualquer vestiário, com certeza", declarou o presidente do Barça, nesta quinta-feira (21), em entrevista ao jornal Mundo Desportivo.

A contratação de Mbappé pelo Real Madrid ainda não é oficial. Mas, o jogador já avisou que deixará o Paris Saint Germain (PSG) no final desta temporada (2023/2024) da Europa. De acordo com as informações divulgadas pela imprensa internacional, o atacante deve receber um salário anual de R$ 100 milhões de euros, o que daria mais de meio bilhão de reais.

Este valor é considerado muito alto para o futebol europeu. Times árabes, nos últimos anos, têm oferecido salários astronômicos para grandes estrelas do futebol, mas, ainda assim, o pagamento do francês foi considerado elevado. Atualmente, Mbappé recebe 72 milhões de euros (R$ 386 milhões) no PSG, seria um aumento de 28 milhões de euros.