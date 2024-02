Mbappé acerta saída do PSG e assina contrato com Real Madrid, diz jornal

A novela entre Kylian Mbappé e o Real Madrid pode ter chegado ao fim. Segundo o jornal espanhol Marca, o atacante do Paris Saint-Germain (PSG) já assinou com o Real Madrid e a confirmação da transferência deve ser anunciada em breve. Ainda segundo a publicação, o contrato seria de cinco anos.

Na última terça-feira (13), o atacante francês comunicou ao presidente do PSG que deixaria o clube no dia 30 de junho. O jogador destacou que não queria que o time oferecesse mais propostas para ele. O comunicado teria sido feito após o jogador já ter assinado com clube merengue.

O jornal Marca também revelou que outros clubes teriam procurado Mbappé para apresentar propostas, mas o atacante decidiu não ouvir, pois já havia se comprometido com o time espanhol.

Os detalhes sobre a transferência não foram divulgados pelo veículo de comunicação espanhol, mas o francês deve ser um dos mais bem pagos da equipe.

A novela entre Mbappé e Real Madrid dura anos. Desde 2017, há boatos sobre a saída do jogador para o clube espanhol, mas o Real nunca obteve sucesso na contratação. Nas últimas temporadas, o jogador demonstrou mais interesse em ir vestir a camisa merengue e parece que, desta vez, o acordo está firmado.