Com futuro incerto, Mbappé deseja atuar em clube inglês, afirma jornal

Ainda incerto no Real Madrid, Kylian Mbappé estuda outras alternativas para o futuro. De acordo com o jornal britânico ‘The Independent’, o atacante francês está avaliando jogar no Arsenal, da Inglaterra.

VEJA MAIS

A admiração de Mbappé por Thierry Henry, atacante francês que fez história no clube inglês, soma o desejo de atuar pelo Arsenal. Os Gunners, no entanto, não estão dispostos a investir na contratação do jogador por receio de alterar a estrutura salarial do elenco.

Segundo a publicação, os representantes do craque também procuraram o Liverpool no último ano, mas a diretoria não quis fazer proposta também por medo do impacto salarial da contratação de Mbappé.

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho deste ano. A imprensa francesa diz que o craque escolheu o Real Madrid como destino, mas ainda não fechou acordo financeiro com o clube espanhol.

Sem indenização com o PSG, Mbappé ainda pode representar um investimento financeiro significativo no novo time. O francês pede um salário de R$50 milhões (cerca de R$270 milhões) por ano, além de luvas no valor de 120 milhões de euros (R$640 milhões).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)