Mbappé nega acordo com Real Madrid em jantar com Macron e Emir do Catar, diz rádio

Em meio a rumores de um acordo com o Real Madrid, Kylian Mbappé foi o centro das atenções durante um jantar de gala no Palácio Élysée na última terça-feira (27). O evento, organizado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para o emir do Catar e dono do Paris Saint-Germain, Tamim bin Hamad Al Thani.

De acordo com a rádio francesa "RMC", Mbappé, que ocupou um lugar de destaque na mesa principal ao lado de Macron, ouviu dos convidados perguntas sobre seu futuro e a possível transferência para o clube espanhol. O jogador, no entanto, teria negado que já tenha assinado um contrato com o Real Madrid.

Um momento inusitado que chamou a atenção da imprensa foi a chegada de Mbappé ao evento. Ao cumprimentar o jogador, Macron foi flagrado dizendo: "Você vai criar um problema para nós". A frase, dita em meio a risadas, não teve seu contexto revelado.

A imprensa espanhola noticiou recentemente que Mbappé teria assinado um acordo com o Real Madrid, inclusive se reunindo com o presidente do PSG para informá-lo sobre sua saída do clube no dia 30 de junho. O jogador teria inclusive pedido para que o PSG não lhe apresentasse outras propostas, pois já estaria acertado com o time espanhol.

A novela entre Mbappé e Real Madrid se arrasta há alguns anos, com o clube espanhol demonstrando grande interesse na contratação do jogador. Em 2022, quando o contrato de Mbappé com o PSG se aproximava do fim, o Real Madrid viveu uma grande decepção com o atleta após um processo de negociação semelhante.

Apesar de ter posado com uma camisa com o número 2025 ao renovar com o PSG, Mbappé não quis ativar a cláusula de extensão do vínculo por mais um ano. Isso significa que a temporada atual pode ser a última do jogador no clube francês.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)