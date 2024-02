Ex-goleiro do Real Madrid diz que Mbappé usará camisa 10 e Modric pode estar de saída do time

Mbappé pode estar indo para o Real Madrid, e a chegada do jogador pode indicar a saída de um dos maiores ídolos do time: Luka Modric. O ex-goleiro do clube, Paco Buyo, afirmou em entrevista que o francês deve usar a camisa 10 no time, número que atualmente pertence ao croata.

Com 38 anos, Modric tem contrato com o clube espanhol até junho deste ano e, segundo o jornal Relevo, ele não estaria satisfeito após ter renovado com a equipe por mais uma temporada com a promessa de ser titular, tendo, porém, ficado entre a reserva e a titularidade.

VEJA MAIS

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, chegou a falar sobre a situação do croata no time em uma entrevista. “Falei sobre esse tema demais já com vocês e com o Luka (Modric) ocasionalmente. É um jogador acostumado a estar em campo em quase todo jogo. Para ele, é custoso estar no banco mais do que os outros, é normal e eu entendo isso, respeito isso. O comportamento de Luka é profissional, muito sério, e ele segue lutando para jogar. Pode jogar qualquer partida”, disse.