Ex-Real Madrid, Hazard fala sobre relação com cerveja e férias: ‘ganhava 4 ou 5 quilos’

Em entrevista a um podcast, o recém-aposentado Eden Hazard falou sobre a vida no mundo do futebol. Aos 33 anos, o belga ex-Real Madrid, falou sobre a relação com o peso e as férias dos gramados, citando a pressão vivida pelos jogadores de futebol de manter a forma mesmo fora da temporada.

“Todo verão eu ganhava quatro ou cinco quilos, porque tinha em mente que já tinha dado muito durante dez meses. Você leva seu corpo ao nível máximo e as pessoas te xingam.

Então seu tempo livre é seu tempo livre. Não me peçam que faça nada (nas férias). Gosto de estar com minha família, ir à praia. Não me peça para correr nessas três ou quatro semanas. Posso jogar futebol na praia com meus filhos, mas não me peça para correr”, contou.

O ex-jogador ainda falou sobre as cervejas da Bélgica, seu país natal e conhecido por produzir algumas das melhores cervejas do mundo. Segundo Hazard, ele é admirador das melhores versões da bebida.

“Como belga, eu adoro cervejas porque o meu país tem as melhores cervejas do mundo. Não vou dizer que bebia todos os dias porque não é verdade, mas às vezes depois de um bom jogo uma ou duas estava bom”, disse.

O ex-jogador chegou ao Real Madrid em 2019, para substituir Cristiano Ronaldo, mas não deu o resultado que o clube esperava pelo investimento de $ 160 milhões de euros. A falta de sequência no clube, segundo ele, estaria associada ao crescimento de Vinícius Junior e Rodrygo na equipe.

“Carlo (Ancelotti) é um dos melhores para mim. Ele é um cara legal, tem bom relacionamento com os jogadores, gosto da forma como tratamos uns aos outros. Sempre houve respeito. Não pude dar mais a ele porque não joguei. O Vini e o Rodrygo estiveram muito bem e perdi meu lugar em campo. Talvez eu não estivesse feliz com a forma como treinei. Mas o jeito de treinar do Carlo é um dos melhores”, declarou.

Mesmo afirmando que perdeu espaço para Vini Jr e Rodrygo, o ex-jogador elogiou os brasileiros e ainda citou Mbappé, que seria um dos novos jogadores do Real Madrid.

“Mbappé e Vinicius são diferentes. Vinicius vai chegar nesse patamar. Não sei se ele vai ganhar a Bola de Ouro, mas ele é o dos melhores e está nesse nível. E Rodrygo, sou muito fã do Rodrygo”, finalizou.