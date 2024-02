Receita dos 20 clubes de futebol mais ricos do mundo supera € 10 bilhões pela primeira vez

A receita combinada dos 20 principais clubes de futebol do mundo atingiu um marco histórico ao ultrapassar os € 10 bilhões pela primeira vez na temporada 2022-2023, alcançando € 10,5 bilhões. Este crescimento de 14% em relação à temporada anterior foi destacado pela "Deloitte", em sua 27ª pesquisa anual, conhecida como "Football Money League".

Todos os clubes no ranking são europeus. O Real Madrid recuperou a posição de clube mais rico da Europa com uma receita recorde de € 831,4 milhões. A consultoria atribui esse crescimento ao desempenho sólido do varejo e ao aumento da presença de público nos estádios após a flexibilização das restrições pandêmicas.

Outros destaques incluem o Manchester City em segundo lugar, com uma receita de € 825,9 milhões, e o Paris Saint-Germain entrando no top 3 pela primeira vez, com € 801,8 milhões. O Barcelona também teve um crescimento significativo, subindo três posições para € 800,1 milhões.

Enquanto isso, o Liverpool registrou uma queda na receita, caindo da 3ª para a 7ª posição, juntamente com o Atlético de Madrid e o West Ham, sendo os únicos clubes entre os 20 a experimentarem uma diminuição na receita entre as temporadas.

Principais destaques da Football Money League 2022-2023:

1. Real Madrid em destaque: o Real recuperou o posto de clube mais rico da Europa, ultrapassando o Manchester City. O clube teve uma receita recorde de € 831,4 milhões, atribuída ao forte desempenho do varejo e ao aumento do público nos estádios após a flexibilização das medidas restritivas da pandemia.

2. Manchester City: o City ficou em segundo lugar, com uma receita recorde de € 825,9 milhões, impulsionada pelos títulos na Liga dos Campeões da Europa e na Premier League.

3. PSG no Top 3: o Paris Saint-Germain entrou no top 3 pela primeira vez, com uma receita de € 801,8 milhões. Este crescimento é atribuído ao sucesso esportivo e ao aumento do interesse global no clube.

4. Crescimento do Barcelona: o Barça subiu três posições, alcançando o quarto lugar, com uma receita de € 800,1 milhões. O crescimento foi impulsionado pelo retorno dos torcedores aos estádios, recordes de licenciamento e vendas de merchandising, além do aumento nas receitas de patrocínio.

5. Liverpool em Queda: os Reds foram um dos três únicos clubes que tiveram queda de receita entre as temporadas, passando da terceira para a sétima posição, com uma receita de € 682,9 milhões.