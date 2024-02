Precoce:conheça os 4 jogadores mais jovens a chegar à marca de 50 gols com a camisa do Real Madrid

Jogar pelo Real Madrid já seria o sonho de quase 100% dos garotos que jogam futebol. Agora imagina chegar à marca de 50 gols antes mesmo de completar 25 anos, isso quer dizer que a aquele jogador que era uma promessa, capaz de movimentar os palpites das principais Casas de Apostas, já se tornou uma realidade e do maior clube de futebol do mundo. Pensando nisso, trouxemos os quatro atletas mais novos a conseguirem 50 gols pelo Real Madrid.

Raúl

Raúl González Blanco é o jogador mais jovem dos últimos 50 anos a atingir a marca de 50 gols com a camisa dos Blancos. O espanhol chegou no time com 19 anos e 249 dias em 103 partidas disputadas. Não por menos é um dos maiores ídolos do clube, mais que isso, se tornou um símbolo, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Raúl Madrid.

Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín foi um dos atacantes mais subestimados das últimas décadas do Real, competindo ao lado de grandes como Benzema e Cristiano Ronaldo.No entanto, tem o nome na história ao marcar os 50 gols com 22 anos e 73 dias em 130 jogos. Higuaín é o típico atacante que sabe fazer gols e essa é a sua maior qualidade. Quando menos se esperava dele, ele aparecia e garantia a vitória da equipe.

Vini Jr.

Vinícius Júnior foi contratado pelo Real antes mesmo de se tornar maior de idade, numa transação astronômica. É o primeiro da lista que não é centroavante, mesmo assim nas últimas temporadas vem se destacando como um grande artilheiro. Atingiu a marca aos 22 anos e 211 dias em 193 partidas. Inclusive marcando o gol do título da Champions 2022, na vitória de 1x0 sobre o Liverpool.

Rodrygo

Rodrygo Goes chegou aos 50 gols marcados pelo Real Madrid contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha 2024. Aos 23 anos e 5 dias em 196 jogos disputados, o brasileiro se consolida entre os mais jovens ao entrar na seleta lista. Atualmente, o jovem jogador é um dos protagonista dos merengues, junto ao jogador Vini Jr, algo que não é tão simples de se assumir com tão pouca idade. Ademais, com a contusão de Neymar ele também se credencia a ocupar essa posição na nossa seleção brasileira.