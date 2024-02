Mbappé anuncia que não ficará no PSG ao final da temporada

O atacante Kylian Mbappé informou à diretoria do Paris Saint-Germain (PSG) que não renovará seu contrato, previsto para encerrar em junho deste ano. A notícia foi inicialmente divulgada pela imprensa francesa e posteriormente confirmada pelo próprio clube.

De acordo com fontes da emissora "RMC", Mbappé manteve uma promessa ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ao comunicar sua decisão pessoalmente na última terça-feira (13), durante uma reunião no centro de treinamento em Poissy. Surpreendentemente, o atacante de 25 anos optou por não ouvir contrapropostas do mandatário.

VEJA MAIS

O destino de Mbappé parece apontar para o Real Madrid, conforme relatado pelo "Le Parisien" no início de fevereiro. Apesar das tentativas persistentes do clube espanhol nos últimos dois anos, o PSG conseguiu manter o astro francês até o término de seu contrato. Importante destacar que, embora o PSG não obtenha compensação financeira pela transferência iminente, especulações sugerem que Mbappé abriu mão de quase 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) em bônus de fidelidade.

A formalização da decisão remonta a junho do ano passado, quando Mbappé enviou uma carta ao PSG expressando sua intenção de não acionar a cláusula de renovação, encerrando, assim, sua ligação com o clube em junho de 2024.

Embora não haja confirmação de pré-contrato com o Real Madrid, o atacante já está apto a assinar com outra equipe, conforme as regulamentações da FIFA, quando estiver a menos de seis meses do fim de seu contrato.

Com 31 gols e sete assistências na atual temporada 2023/24, Mbappé é o líder em participações em gols em todas as competições de clubes na elite europeia. Desde sua chegada ao PSG em 2017, o jogador acumulou 243 gols e 93 assistências em 290 jogos, destacando-se como uma peça vital na trajetória do clube parisiense.