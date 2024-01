Jornal Alemão diz que Mbappé teria definido ida para o Real Madrid

Um dos principais rumores da janela de transferências na Europa pode estar prestes a ser confirmado, de acordo com informações do jornal alemão Bild. O atacante Kylian Mbappé, atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), estaria decidido a deixar o clube e se transferir para o Real Madrid a partir de julho, quando expira o seu contrato com o PSG.

Até o momento, o clube parisiense não conseguiu renovar o contrato com o jogador, o que significa que Mbappé poderá assinar com qualquer equipe de sua escolha sem a necessidade do pagamento de uma multa rescisória.

Conforme relatos do Bild, o salário oferecido a Mbappé pelo Real Madrid seria de 70 milhões de euros (R$ 374 milhões), além de outros 125 milhões de euros (R$ 668 milhões) destinados a bônus. Uma parte significativa dessa bonificação seria direcionada à mãe do jogador, Fayza Lamari, que desempenha um papel importante na gestão da carreira de Mbappé.

O contrato proposto entre o Real Madrid e Kylian Mbappé teria uma extensão de cinco anos. No entanto, o clube seria obrigado a fazer ajustes para cumprir os parâmetros estabelecidos pelo Fair Play financeiro da LaLiga, entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol.