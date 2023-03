Escolha de Mbappé como novo capitão da Seleção Francesa desagrada colegas; saiba mais

A Seleção Francesa já tem um novo capitão para os próximos compromissos: o camisa 10 Kylian Mbappé. No entanto, a decisão do técnico Didier Deschamps parece ter instaurado uma crise na equipe, já que outros jogadores do elenco não teriam ficado satisfeitos com a escolha. Segundo o jornal francês L’Equipe, o principal insatisfeito seria Antoine Griezmann, que acreditava que o posto seria dele e agora pensa na possibilidade de deixar o elenco.

Segundo a publicação, Griezmann acreditava que seria o herdeiro da braçadeira de Hugo Lloris, por ter mais tempo na Seleção - ele estreou com a equipe em 2014. Além disso, o jogador ainda contava que a propensão de suavizar as coisas entre os jogadores e a lealdade à Deschamps seriam elementos que contariam a seu favor na escolha do técnico.

Robert Pirès, ex-jogador da Seleção Francesa, criticou a decisão de Deschamps. Para ele, Griezmann era a escolha óbvia por ter mais tempo representando a equipe. “Uma escolha lógica? Sinceramente, não. Considerando sua longevidade, o que ele fez ao longo dos anos, eu esperava que fosse Griezmann. Antoine é o fiel escudeiro de Didier, aquele com mais jogos consecutivos pela seleção. É uma falta de respeito com Antoine, embora eu deva enfatizar que não tenho nada contra Kylian”, disse Pirès em entrevista.

A escolha de Deschamps foi revelada na última terça-feira (21). Em entrevista, o técnico afirmou que Griezmann será o vice-capitão de Mbappé. “Kylian Mbappé o novo capitão dos Bleus. Antoine Griezmann é o vice-capitão. Kylian preenche todos os requisitos para ter essa responsabilidade, tanto em campo quanto na vida em grupo, por ser um elemento unificador”, explicou o comandante.

Griezmann começou a jornada na Seleção Francesa em 2014, e desde então foram 117 jogos e 42 gols com a camisa do Bleus. Já Mbappé estreou em 2017, jogou 66 jogos e marcou 36 gols. O próximo compromisso dos dois jogadores com a Seleção será na sexta-feira (24), contra a Holanda, pelas eliminatórias da Eurocopa.