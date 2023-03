Deschamps convoca Seleção Francesa pela primeira vez desde a Copa do Catar

Com contrato renovado até a próxima Copa do Mundo, o técnico da Seleção Francesa, Didier Deschamps, convocou pela primeira vez a equipe desde o vice-campeonato no Catar. Com um pequeno movimento de renovação, o comandante chamou três novos nomes.

Fofana, zagueiro do Chelsea, Khepren Thuram, meia do Nice, e Samba, goleiro do Lens, são os três novos integrantes da Seleção Francesa. Outros atletas que podiam ser convocados por Deschamps não foram por conta de problemas físicos, como é o caso do lateral Lucas Hernández, dos meias Pogba e Kanté e dos atacantes Dembélé e Nkunku.



VEJA MAIS

O primeiro jogo da equipe francesa, desde a Copa do Catar, vai ser no dia 24 de março, nas Eliminatórias para a Eurocopa, quando recebem a Holanda em casa. Já no dia 27, a equipe joga contra a Irlanda. No Grupo B, ainda estão Gibraltar e Grécia.

Confira os convocados:

Goleiros: Mike Maignan, Alphonse Areola e Brice Samba

Mike Maignan, Alphonse Areola e Brice Samba Defensores: Theo Hernandez, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, William Saliba e Ibrahima Konaté

Theo Hernandez, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, William Saliba e Ibrahima Konaté Meio-campistas: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Khephren Thuram e Jordan Veretout

Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Khephren Thuram e Jordan Veretout Atacantes: Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Moussa Diaby, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman e Marcus Thuram