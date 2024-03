Mbappé recusa autógrafo em cartaz do Real Madrid e aumenta clima de 'divórcio' com PSG; vídeo

A novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé ganhou mais um capítulo esta semana. Em um momento que aumenta o clima de "divórcio" com o Paris Saint-Germain, o atacante se recusou a autografar um cartaz do Real Madrid para um torcedor.

O episódio aconteceu no aeroporto de San Sebastián, na Espanha, antes da partida do PSG contra a Real Sociedad pela Champions League. Mbappé atendia os fãs com autógrafos, mas quando um torcedor lhe ofereceu um cartaz com o escudo do Real Madrid, o jogador abaixou a caneta e recusou o pedido, optando por assinar outro objeto. A cena foi flagrada pelo portal ElDesmarque e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O contrato de Mbappé com o PSG termina em junho e o jogador já comunicou à diretoria que não renovará o vínculo. A expectativa é que ele se junte ao Real Madrid na próxima temporada, clube que tentou contratá-lo no ano passado. No entanto, a contratação do jogador ainda não está confirmada.

A recusa em autografar o cartaz do Real Madrid aumenta a tensão entre Mbappé e a torcida do PSG. O jogador já foi vaiado em algumas partidas e, segundo rumores, a relação com a diretoria também está desgastada. Ao que tudo indica, ele estaria tentando evitar polêmicas e especulações sobre a sua saída.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)