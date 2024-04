Neymar comenta publicação que faz elogio à Mbappé: ‘Baba ovo de gringo’

Neymar cutucou o ex-companheiro do PSG, Mbappé, mais uma vez! Nesta terça-feira (16/4), o atacante brasileiro se manifestou em uma publicação que definia o francês como “uma pessoa maravilhosa”. O post traz um vídeo de Mbappé ajudando o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, em um momento em que teve câimbras durante o confronto contra o PSG, na semana passada.

“Mbappe mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada. O que pensa disso?”, diz a legenda. Ainda no vídeo, o autor afirma que o atacante tem o “espírito esportivo”. Segundos depois, Neymar comenta: “Baba ovo de gringo”.

O comentário do camisa 10 recebeu rapidamente milhares de curtidas e respostas de internautas. No entanto, essa não é a primeira vez que ele usa as redes sociais para ironizar o antigo parceiro, com quem jogou entre 2017 e 2023 no clube parisiense.

Relação conturbada

No início do ano, uma postagem nas redes sociais com críticas direcionadas à Kylian Mbappé recebeu uma curtida de Neymar. Antes das polêmicas virtuais, os dois pareciam não se dar bem no PSG.

Em maio de 2022, a relação dos dois teria “piorado” depois da renovação de Mbappé. Foi prometido ao atacante que ele teria mais influência nas decisões do PSG, como dispensa de técnico e jogadores. Uma das decisões, de acordo com a imprensa francesa, seria a de negociar Neymar, que Mbappé considerava "indisciplinado".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)