Substituição de Mbappé gera polêmica e técnico do PSG responde: 'Não ligo'

O clima entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain não parece estar bom. A vitória do time francês neste domingo (31) não foi suficiente para aliviar os conflitos com o atacante. Um dos principais jogadores do PSG, Mbappé, foi substituído no segundo campo e foi direto para o vestiário, demonstrando o desgosto com a decisão do técnico Luis Enrique.

Mbappé não viu a equipe marcar o segundo gol da vitória por 2 a 0 em cima do Olympique de Marshelha, no Campeonato Francês, ou, se viu, foi da TV. Após o jogo, o treinador Luis Enrique comentou sobre o episódio e não demonstrou arrependimento.

"As pessoas não concordam com a minha decisão? Não ligo", soltou o treinador. "É a mesma música toda semana, a mesma música... É chato. [...] Eu sou o treinador. Eu tomo as decisões toda semana. Faço o melhor para o PSG, farei isso até meu último dia em Paris", completou.

A substituição do camisa 7 ocorreu ainda no início da segunda etapa, aos 19 minutos. Por meio das redes sociais, Mbappé postou uma foto do momento da saída de campo, sem legenda. Vale destacar que o francês vai deixar o PSG no final da temporada de 2023/2024 europeia, em julho.

Mbappé deve ir jogar no Real Madrid. Por conta disso, o técnico Luis Henrique já avisou em entrevistas que o time precisa começar a se "acostumar a jogar sem ele".