Técnico do Liverpool, Klopp se irrita com jornalista e abandona entrevista: 'Pergunta meio estúpida'

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, não lidou bem com a derrota para o Manchester United na Copa da Inglaterra neste final de semana. O técnico ficou irritado com uma pergunta sobre a falta de intensidade da equipe na prorrogação do jogo. Chateado com o questionamento, alemão saiu da entrevista.

"É uma pergunta meio estúpida. Se você nos assistir com frequência, pode nos perguntar nas outras vezes por que temos tanta energia. Eu não sei quantos jogos tivemos recentemente e quantos o United teve. Isso é esporte. Estou muito decepcionado com essa pergunta, mas você achou que ela era boa", respondeu o treinador ao jornalista.

Na sequência, o jornalista fez outra pergunta, desta vez relacionada a quantidade de jogos que o Liverpool havia feito na temporada. Com isso, Klopp se irritou de vez e soltou: "Você obviamente não está em uma boa forma. Eu não tenho saco para você". Após isso, o treinador se retirou da área de entrevistas e foi embora.

O Liverpool perdeu para o Manchester United por 4 a 3 na prorrogação. Os Reds estiveram por duas vezes à frente do placar, mas deixaram o United marcar o gol da vitória na reta final do jogo.