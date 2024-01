Jürgen Klopp anuncia saída do Liverpool ao final da temporada: 'Estou ficando sem energia'

Jürgen Klopp surpreendeu o mundo do futebol nesta sexta-feira (26) ao anunciar que deixará o comando do Liverpool ao final da atual temporada. O treinador alemão, de 56 anos, tem contrato com o clube até 2026, mas optou por não cumpri-lo e, ao que tudo indica, dar uma pausa na carreira para experimentar uma rotina mais amena.

O Liverpool divulgou um vídeo nas redes sociais no qual Klopp compartilha a decisão com os torcedores. O técnico, que está no comando do clube desde 2015, lidera a atual edição da Premier League. Apesar de ter contrato vigente, o treinador alemão afirmou que está ficando sem energia e que essa é a decisão que ele sente que deve tomar.

"Como posso dizer? Estou ficando sem energia. Eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo", reiterou o treinador.

"Eu vou sair do clube no final da temporada. Eu entendo que é um choque para muitas pessoas neste momento, quando se ouve pela primeira vez. Mas, obviamente, eu posso explicar isso ou tentar fazê-lo. Eu amo tudo sobre este clube e a cidade. Amo os torcedores, o time, o staff, amo tudo. Isso mostra que estou convencido de que é a decisão que devo tomar", completou. Klopp.

Durante sua passagem pelo Liverpool, Klopp conquistou todos os principais títulos possíveis para um clube inglês, incluindo a Premier League, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, a Champions League e o Mundial de Clubes, além das Supercopas da Inglaterra e da Europa.

Antes de treinar o Liverpool, Klopp teve passagens de destaque por times na Alemanha, incluindo o Mainz e o Borussia Dortmund. Com o Borussia Dortmund, venceu duas vezes o Campeonato Alemão e foi finalista da Liga dos Campeões da Europa.

Klopp é considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos da história recente do Liverpool, guiando o clube a conquistas significativas e consolidando sua posição como um dos principais técnicos do futebol mundial, ao lado de nomes como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.