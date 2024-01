Adversário do Paysandu na Série B, Amazonas negocia contratação de zagueiro ex-Liverpool e PSG

O Amazonas, equipe da Série B do Brasileirão, está prestes a anunciar a contratação do zagueiro francês Sakho, de 33 anos, ex-jogador do Liverpool e PSG.

A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Larissa Balieiro. Sakho está sem clube desde sua saída do Montpellier, da primeira divisão da França, em novembro passado, após ser acusado de agredir o treinador Michel Der Zakarian. O zagueiro nega as acusações.

O jogador iniciou sua carreira no PSG, permanecendo no clube entre 2006 e 2013, período no qual conquistou dois campeonatos nacionais, uma Copa da França e uma Taça da Liga Francesa. Sakho também teve passagem pelo Liverpool entre 2013 e 2016.

Nas últimas três temporadas, ele defendeu o Montpellier, disputando 16 jogos e marcando um gol em 2023. Na temporada atual, atuou apenas uma vez.

Pela seleção francesa, Sakho participou da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, jogando em quatro partidas.

Caso a contratação seja concretizada, Sakho se tornará o segundo jogador no elenco do Amazonas com experiência em Copa do Mundo, juntando-se ao atacante Jô, anunciado na semana passada e que participou do Mundial de 2014 pela seleção brasileira.