Três brasileiros estão entre os 10 melhores zagueiros do mundo em jogo aéreo, segundo o CIES

Três jogadores brasileiros estão entre os 10 melhores zagueiros do mundo no quesito jogo aéreo, segundo o estudo feito pelo Centro Internacional de Estudos sobre Esportes (CIES). A lista do levantamento é liderada pelo holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, e tem no top-3 o sul-coreano Min-Jae Kim, do Bayern de Munique, e o português Danilo Pereira, do PSG.

Os três brasileiros que foram incluídos na lista foram Joaquim Henrique, do Santos, Henrique Trevisan, do Tokyo FC, e Willyan Rocha, do CSKA Moscou. Os três brasileiros estão posicionados respectivamente em oitavo, nono e décimo lugar.

Essa avaliação é feita a partir da quantidade de duelos de cabeça vencidos por cada atleta em relação ao tempo de jogo. Além disso, também é considerado a frequência de cruzamentos sofridos e o percentual de êxito do defensor no jogo aéreo. Outro aspecto qeu é usado como base no estudo é o nível da partida disputada por cada um dos zagueiros.

Para se ter uma idéia, Van Dijk tem uma média de 4,97 duelos de cabeça vencidos por partida, com um aproveitamento de 79%. Os brasileiros possuem uma média maior, mas tem uma taxa de aproveitamento bem inferior ao holândes. Joaquim, por exemplo tem uma média de 5,45 e um aproveitamento de 67%.

Já Henrique Trevisan tem a sua média registrada de 5,65 duelos por jogo, e uma taxa de aproveitamento de 69%. Willyan Rocha, por sua vez, tem uma média de 6,30 e um aproveitamento de 61%. Apesar de terem números superiores ao zagueiro santista, eles estão abaixo de Joaquim por causa do grau da competição que disputam. Ambas são consideradas inferiores ao Campeonato Brasileiro.