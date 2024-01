Com protestos da plateia, Messi é anunciado como melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best

Lionel Messi, o ícone do futebol mundial, continua a escrever seu nome na história do esporte. Na cerimônia do The Best, organizada pela FIFA, Messi foi coroado o Melhor Jogador do Mundo pela oitava vez em sua ilustre carreira. A surpresa, no entanto, pairou no ar, já que o craque do Inter Miami superou favoritos como Haaland, do Manchester City, e Mbappé, do PSG, que completaram o pódio da premiação.

O camisa 10, também vencedor da Bola de Ouro em 2023, não esteve presente na cerimônia, assim como os outros dois finalistas. Diante da ausência de Messi, o anfitrião do evento, ex-jogador e comentarista Thierry Henry, brincou com a plateia de maneira descontraída:

"Eu posso ficar com o troféu, então? Eu nunca ganhei..."

A surpresa com o resultado refletiu nos aplausos tímidos da plateia, contrastando com a reação bem-humorada dos apresentadores. O período de análise para o prêmio Fifa The Best abrangeu de 19 de dezembro de 2022, um dia após a Copa do Mundo, até 20 de agosto de 2023.