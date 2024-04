Torcedores do Barcelona são detidos por insultos racistas e nazistas em jogo contra o PSG; assista

Dois torcedores foram detidos durante a vitória do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, por 3 a 2, pelas partidas de ida das quartas de final da Champions League, na última quarta-feira (10/04). Na arquibancada do Parque dos Príncipes, na capital francesa, os dois torcedores do clube espanhol direcionaram gestos nazistas e insultos racistas aos torcedores adversários.

As detenções foram comunicadas pelas autoridades nesta quinta-feira (11/04). “As forças de segurança (...) realizaram duas detenções: apologia de crime de guerra e insultos públicos de natureza racista”, informou a Polícia Municipal de Paris no X (antigo Twitter).

Nas redes sociais, o órgão acionou a mensagem a uma captura de tela de um vídeo em que os torcedores são flagrados aos gritos, um fazendo gestos de um macaco e outro fazendo a saudação nazista.

Em outro episódio de apologia ao crime e insultos públicos, a justiça francesa condenou dois torcedores italianos a multas de até 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil pela cotação atual), durante uma partida entre PSG e Juventus no Parque dos Príncipes, em janeiro de 2023.

