Ronaldinho Gaúcho é ovacionado por torcedores em PSG X Barcelona; assista

Conhecido pelos “rolês aleatórios”, Ronaldinho Gaúcho levou os torcedores do Paris Saint-Germain e do Barcelona à loucura nesta quarta-feira (10/04). O ex-jogador, das duas equipes, marcou presença no duelo dos clubes pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O jornal francês “Le Parisien” ainda publicou uma gravação da ocasião nas redes sociais. No vídeo, Ronaldinho aparece próximo ao campo, sendo ovacionado pela torcida com cantos. Logo em seguida, o astro agradece e os saúda de volta. Confira:

Aos 44 anos, o ex-atacante é ídolo das duas equipes e atua nos times das lendas do Paris Saint-Germain e do Barcelona.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)