Mané veste camisa da Seleção Brasileira e elogia Vini Jr: 'ele é um dos três melhores do mundo'

Camisa 10 do Senegal, Sadio Mané deixou o estádio José Alvalade, em Lisboa, usando a camisa da Seleção Brasileira, com o nome do ex-goleiro Taffarel nas costas. Em entrevista dada após a vitória no amistoso da terça-feira (20), o astro senegalês declarou ter muito respeito pelo Brasil, pelos jogadores e disse que Vini Jr. é um dos melhores jogadores do mundo.

"É um grande amigo [Taffarel], trabalhou comigo no Liverpool. Eu sou fã do Brasil, amo os brasileiros, amo o Taffarel. Quando o vi, pedi para trocar a camisa", disse o senegalês.

Mané emplacou dois gols dos quatro gols que garantiu a vitória do Senegal contra o Brasil. Mesmo com a Seleção Brasileira derrotada, o camisa 10 deixou claro que o time comandado por Ramon Menezes é um destaque nos gramados.

"Brasil é um time muito bom. Talvez hoje eles pudessem fazer melhor, nós sabemos a qualidade que eles têm, talvez tenha sido só hoje. Eu ainda tenho muito respeito pelo Brasil e pelos jogadores. Claro que o Brasil é um dos melhores times do mundo, mas hoje a noite nós jogamos bem, criamos chances e fizemos quatro gols. Talvez a gente tenha merecido vencer."

O senegalês aproveitou ainda para exaltar o desempenho de Vini Jr. no futebol. Segundo ele, o jogador brasileiro, que atualmente defende o Real Madrid, está entre os melhores do esporte. "Em poucos anos a gente viu como o Vinicius se desenvolveu. Eu respeito ele. Para mim ele é um dos três melhores do mundo, ele tem que manter esse nível alto para vencer a bola de ouro", falou.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da edição web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)