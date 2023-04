Mané sofre punição e será suspenso e multado pelo Bayern após soco em Sané

O atacante senegalês Sadio Mané (31), que atualmente joga pelo Bayern de Munique, foi suspenso por um jogo e será multado pelo clube alemão após agredir seu companheiro de equipe, o meio campista Leroy Sané (27).

VEJA MAIS

Os dois jogadores se desentenderam após a derrota do Bayern para o Manchester City pelo placar de 3x0, em partida válida pelas quartas-de-final da Champions League. No vestiário, Mané teria acertado um soco no rosto de Sané após uma discussão.

Mané não jogará pelo Bayern na partida contra o Hoffenheim, a ser disputada no próximo sábado (15), pelo Campeonato Alemão. Apesar de ter nascido na Alemanha, Sané é filho do ex-atacante senegalês Souleyman Sané (62).

O time alemão, que atualmente está em primeiro lugar no campeonato nacional, dois pontos à frente do Borussia Dortmund, não vive o melhor dos momentos: a equipe foi eliminada pelo Freiburg, nas quartas-de-final da Copa da Alemanha e terá que reverter um placar elástico contra o City na partida de volta da Champions League.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)