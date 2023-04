Jogadores do Bayern de Munique brigam em vestiário após derrota para o Manchester City

Parece que a derrota Bayern de Munique, por 3 a 0, no jogo contra o Manchester City, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na última terça-feira (11), fez o clima esquentar entre os jogadores do time. Após o jogo, o senegalês Sadio Mané e o alemão Leroy Sané, teriam se desentendido no vestiário.

Segundo o jornal alemão Bild, Sadio e Leroy discutiram fervorosamente no vestiário do Estádio Etihad, em Manchester. A discussão teria terminado com um soco do senegalês no alemão, pela forma como ele estava reclamando em campo, foi quando os outros jogadores intervieram na briga para acalmar os ânimos.



A confusão não seria a primeira em que Mané se envolve no Bayern, ele já teria discutido com o técnico Julian Nagelsmann, pelo pouco tempo que teria dentro de campo.

Além da briga, a situação do Bayern está complicada também em campo, além da derrota no jogo de ida contra o City, o time foi eliminado nas quartas de final da Copa Alemanha para o Freiburg.

Na Liga dos Campeões, o jogo de volta contra o rival inglês acontece na próxima quarta-feira (19), e o clube alemão precisa de no mínimo três gols de diferença levando a partida para a prorrogação, ou quatro gols para se classificar direto para as semifinais.