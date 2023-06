Brasil x Guiné: assessor de Vini Jr diz que foi vítima de racismo na entrada no estádio

Minutos antes do amistoso entre Brasil e Guiné no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, um amigo de infância de Vini Jr, atualmente seu assessor pessoal, afirmou ter sido vítima de racismo. Felipe Silva, um homem negro de 27 anos, relatou que ao passar pela catraca de entrada, foi abordado por um segurança que o submeteu a uma revista. Nesse momento, o funcionário do estádio teria tirado uma banana do bolso e proferido ofensas, dizendo: "Mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você".

Banana dentro do bolso de segurança que cometeu racismo contra assessor de Vini Jr (Bruno Cassucci/ Ge)

Imediatamente, Felipe e outros três membros da equipe de Vini Jr que o acompanhavam reagiram indignados e acionaram a polícia. A partir desse momento, uma confusão teve início.

Uma funcionária da equipe de segurança tentou intervir para retirar o homem do local, mas os membros da equipe de Vini Jr não permitiram sua saída. O segurança em questão nega ter proferido qualquer ofensa racista. Até o momento, seu nome não foi divulgado.

O caso está sendo investigado e as autoridades contam com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança no local para esclarecer os fatos. O estafe de Vini Jr solicita que as gravações sejam minuciosamente analisadas.

Vale ressaltar que o jogo entre Brasil e Guiné é marcado por uma série de iniciativas antirracistas promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), incluindo a utilização de uniformes pretos durante o primeiro tempo da partida.