Key Alves e Vini Jr postam fotos semelhantes; web aponta suposto affair

Key Alves e Vini Jr estão sendo suspeitas de um possível affair apontado por internautas. Uma foto publicada nos stories do jogador pela nesta segunda-feira (03) e outra da ex-BBB pela manhã da terça foi o suficiente para intrigar a web.

Em seu perfil no Instagram, Vinicíus Júnior compartilhou uma selfie tirada no espelho de um closet, semelhante ao que aparece na foto de Key Alves. Além do mesmo ambiente e o mesmo guarda-chuva no fundo, os dois compartilharam a mesma localização, destacada na publicação.

Os cliques não passaram despercebidos pela internet, que rapidamente começou a levantar suspeita de um romance entre os dois.

Mesmo com as semelhanças, alguns não concordaram com a teoria. “Quarto de hotel é padrão, iguais. Não quer dizer que estão no mesmo”, opinou uma internauta. “Pode ser o mesmo hotel, mas não é o mesmo quarto”, afirmou outro perfil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)