Shakira e Piqué viviam 'relacionamento aberto', diz jornalista

A novela de Shakira e Gerard Piqué acaba de ganhar mais um capítulo. Dessa vez, a informação é de que o ex-casal vivia um relacionamento aberto antes da polêmica de traição por parte do ex-jogador do Barcelona, de acordo com o jornal The Sun.

Os dois ficaram casados por aproximadamente dez anos, quando em 2022 a cantora anunciou o fim do casamento, após descobrir que ele estava envolvido romanticamente com Clara Chia Marti, de 24 anos. Recentemente, surgiram alegações sugerindo que Piqué ficou "surpreso" com o anúncio público de Shakira e afirmou que "não houve infidelidade por parte dele".

De acordo com informações do jornalista espanhol José Antonio Avilés, da TV espanhola, Shakira e Piqué mantiveram um relacionamento aberto por três anos antes de se separarem. Essas alegações mais recentes foram feitas por fontes próximas ao ex-jogador.

Avilés descreveu esse acordo não exclusivo como um momento crucial do relacionamento, onde ambos tinham a liberdade de "fazer o que quisessem" enquanto mantinham a imagem de casal perante a mídia, como declarou ao El Nacional de Catalunya.

No entanto, essa não foi a única fonte a confirmar o suposto acordo na relação dos dois. Outro jornalista, Pilar Vidal, disse que Piqué não queria que os boatos circulassem. "Ele não quer especulações de que o motivo da separação foi infidelidade, porque, na cabeça dele – por conta da relação aberta que eles mantinham – simplesmente não houve infidelidade", revelou.

Os jornalistas não confirmaram que Shakira tenha participado de forma recíproca nesse relacionamento aberto, mas ela teria a liberdade de se envolver com outras pessoas. Após a separação de Piqué, surgiram notícias de que Shakira teria tido um romance com Tom Cruise e Lewis Hamilton ao mesmo tempo.

Pessoas próximas da cantora contaram que o que mais a abalou foi que a descoberta da suposta infidelidade aconteceu ao mesmo tempo em que seu pai lutava pela vida no hospital. Esse "golpe duplo" foi extremamente doloroso para Shakira e acabou sendo o principal motivo para o fim do casamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)