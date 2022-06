Cantora colombiana Shakira e jogador de futebol espanhol Gérard Piqué anunciam separação

A colombiana Shakira e o jogador de futebol espanhol Gérard Piqué não formam mais um casal. A separação foi anunciada neste sábado, 04, por meio de um comunicado emitido pela agência da cantora.

O texto assinadopor por "Shakira e Gerard" e divulgado pela agência diz: "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Gratos pela compreensão".

Os rumores da separação começaram a circular há alguns dias e foram divulgados pelo jornal espanhol El Periódico, que afirmou que a cantora teria terminado o relacionamento com o jogador de futebol do Barcelona após descobrir uma traição de Piqué.

Ainda segundo o jornal, Shakira descobriu não só a traição como a identidade da amante do atleta, que chegou-se a cogitar ser a mãe de Pablo Gavi, que joga na posição de meio-campo no Barcelona, o mesmo time de Piqué. Após a descoberta, ele estaria morando há algumas semanas no apartamento em que vivia quando ainda era solteiro, também na cidade de Barcelona, e frequentando baladas com os amigos.

O casal começou seu relacionamento em 2010 após se conhecerem durante a gravação do clipe 'Waka Waka', música tema da Copa do Mundo daquele ano, gravado por Shakira e que teve participação de Piqué. Juntos, eles têm dois filhos: Milan e Sasha, nascidos em 2013 e 2015.