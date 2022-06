Após boatos de traição, Shakira passa a seguir Chris Evans nas redes sociais; ator a seguiu de volta

Os acontecimentos em torno de Shakira e Piqué não param! Desde que os boatos de traição e término do casal começaram a ganhar as redes, novas informações da história surgem a todo momento. Na manhã desta sexta-feira (03), por exemplo, a informação que corre na internet é que Shakira e o ator Chris Evans passaram a se seguir nas redes sociais. De acordo com perfis sobre celebridades no Instagram, Shakira passou a seguir o ator, que retribuiu o follow da colombiana.

Vale lembrar que Shakira e Piqué ainda não confirmaram oficialmente os boatos sobre traição e término, mas, ao que tudo indica, o casal já não está mais morando junto e a separação é consolidada.