Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal

O jornal catalão "El Periódico" informou que Shakira, 45, e Gerard Piqué, 35, estão se separando após a cantora flagrar uma traição do jogador. Ainda de acordo com a publicação, Piqué já teria saído de casa e está morando sozinho em um apartamento em Barcelona.

A matéria detalha que o zagueiro do Barcelona estaria frequentando festas acompanhado de Riqui Puig, seu colega de time. Ele também teria sido visto com outras mulheres. Até outros jogadores do Barcelona estariam estranhando o comportamento de Piqué, que, devido às festas, tem ido dormir tarde mesmo com treino no dia seguinte.

No final de abril, Shakira lançou a música "Te felicito", que narra uma relação com uma pessoa falsa. "Não me diga que está arrependido/Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente", diz um trecho da letra. A última aparição do casal junto nas redes sociais foi em março. Shakira viajou duas vezes para Ibiza acompanhada dos filhos, Milan, de 9 e Sasha, de 7, mas sem sinal do então marido. O casal foi casado por 11 anos.