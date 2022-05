Vídeo de paraense faz sucesso ao ironizar a traição: 'Já me colocou 5 chifres, mas não culpo ele'

Aproveitando as polêmicas envolvendo traição em Belém, Mikael Silva, conhecido por fazer vídeos de humor na internet, viralizou ao ironizar o "presente de Deus" de uma mulher traída, em um postagem feita na última terça-feira (17).

No vídeo, Mikael aparece acompanhado de duas mulheres, identificadas como Louhane Pinheiro e Lunna Dantas, que interpretam duas personagens: a mulher traída e a amante. "Ei, bonitinha, era contigo mesmo que eu queria falar. Que história é essa que tu ficou com o Mikael? Eu quero que tu seja mulher e assuma", diz a "esposa. "Eu fiquei com ele sim, mana. E tu nem falou que era casado", rebate a amante se direcionando para o rapaz. "Claro, tu não me perguntou, eu sou tímido nessas coisas", responde ele. "E mana, o Mikael tem 23 anos e já me colocou cinco chifres, mas eu não culpo ele, eu culpo as vagabu**s que se metem com ele", rebate a mulher traída, confira:

O vídeo fez sucesso entre os seguidores do humorista e passou a ser amplamente divulgado por pessoas que se identificaram ou já vivenciaram a mesma situação. Agora, o registro já soma mais de 104 mil visualizações e quase 10 mil likes. Apesar de ser feito em tom de brincadeira, a descrição do Instagram do rapaz afirma que todos os vídeos são baseados em fatos reais.

Traições em Belém

Recentemente, vários casos de traições viralizaram na web paraense. A mais é recente foi de uma jovem que, ao descobrir o caso do marido, resolveu colocar um recado no carro estacionado. "Na segunda-feira, volte em casa pra pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha", diz um dos trechos do aviso.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)