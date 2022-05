Ataque hacker divulga suposta traição de cantor paraense de technobrega

Um ataque hacker divulgou uma suposta traição do cantor paraense Bruno e Trio. Fotos e mensagens indicam uma possível "pulada de cerca" do artista famoso pela carreira no technobrega. As imagens foram postadas tanto nos stories quanto no perfil do músico. Pouco após o ocorrido, um boletim de ocorrência registrado por Bruno Nóbrega Mafra, na Delegacia de Polícia Virtual, foi divulgado na rede social, na noite desta terça-feira (17).

O documento foi registrado como "Crimes contra a liberdade individual", na seção de "Crimes contra a inviolabilidade dos segredos", alegando invasão de dispositivo informático. Segundo o B.O., Bruno relatou que teve “dispositivo celular invadido por um hacker que passou a fazer publicações caluniosas e injuriosas”.

Após a invasão no perfil do Instagram, o cantor publicou a imagem de um boletim de ocorrência registrado sobre o caso (Reprodução/ Instagram)

As imagens foram postadas por voltas das 21h, tanto no feed do Instagram quanto nos stories. Entre os registros, estava a foto de uma mulher tirada na frente do espelho. Segundo a postagem, ela seria a babá dos filhos de Bruno com a esposa Yasmim Furtado, com quem ele teria tido um relacionamento extra-conjugal. Em outra postagem, uma "confissão" em primeira pessoa. "Eu traio a minha esposa. Eu sou um lixo".

Legenda (Foto: Reprodução / Instagram/ @brunoetrio)

Logo após a repercussão do caso, alguns fãs cogitaram a hipótese de ser um golpe de marketing, para dar engajamento em um futuro produto musical. Pouco depois de apagar as postagens e divulgar o boletim de ocorrência, o cantor também apagou a última publicação.