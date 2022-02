Shakira completa 45 anos, confira as músicas mais tocadas no Brasil

Shakira é uma das principais artistas da América Latina, com grande sucesso no universo pop mundial, e, nesta quarta-feira, dia 02, ela completa 45 anos. A colombiana é cantora, compositora, dançarina e produtora e tem uma lista de grandes sucessos ao longo da carreira. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um levantamento sobre a artista e como ela se destaca no Brasil.

“Chantaje”, música gravada com o cantor Maluma, foi a mais tocada de sua autoria no país nos últimos cinco anos. Aliás, a segunda colocada desse ranking também é uma parceria com o artista colombiano, “Clandestino”. A terceira posição ficou com “Me enamoré”, uma composição de Shakira com Rayito.

Shakira tem 125 músicas e 575 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. As músicas autorais da colombiana mais gravadas por outros intérpretes até agora foram “Inevitable” e “Can’t remember to forget you”, com 10 gravações cada uma.

A artista recebe os direitos autorais pela execução pública de suas músicas no Brasil graças aos contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e as estrangeiras. Nos últimos cinco anos, Shakira teve quase 60% de seus rendimentos provenientes dos segmentos de Shows, Rádio e Sonorização Ambiental.

Ranking das músicas de autoria de Shakira mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – Chantaje - Shakira / Kevin Adg / Maluma / Chan El Genio / Kenai

2 – Clandestino - Shakira / Maluma / Edgar Barrera

3 - Me enamoré - Rayito (Es) / Shakira

4 - Me gusta (sample: sweat (a la la la song)) - Carlos E. Ortiz Rivera / Shakira / Ovy On The Drums / Inner Circle / Emmanuel Gazmey Santiago / Joan Antonio Gonza / Edgar Barrera

5 - Estoy aqui - Luís Fernando Ochoa / Shakira

6 - Whenever wherever - Richardson Tim Mitchell / Fajardo Gloria Maria / Shakira

Perro fiel - Nick Rivera / Shakira / Juan Medina Velez / Saga White Black

7 - Waka waka (this time for África) - Shakira / Jean Paul Ze Bella / Vigou / John Graham Hill / Doo Guy

8 - Can't remember to forget you - Erik Hassle / Shakira / John Graham Hill / Rihanna / Kid Harpoon / Daniel Ledinsky

9 - La bicicleta - Andres Eduardo Castro / Shakira / Carlos A Vives

10 - She wolf - Shakira / Samuel Bingham Endicott / Albert Sterling Menendez / John Graham Hill

11 – Trap - Shakira / Rene Cano / Maluma / Kevin Adg / Chan El Genio

12 - Estou aqui - Luís Fernando Ochoa / Bernardo Vilhena / Shakira

13 - La tortura - Luís Fernando Ochoa / Shakira

14 - Donde estas corazón- Luís Fernando Ochoa / Shakira

15 – Nada - Luís Fernando Ochoa / Shakira

16 - Did it again - Shakira / Pharrell

16 – Antologia - Luís Fernando Ochoa / Shakira

17 - Don't bother - Alspach D Scott / Shakira / Leisha G Hailey / Christie Lauren / Reid Heather / Graham Edwards

18 - Ojos asi - Shakira / Javier Coyo Garza / Pablo R Flores

19 – Inevitable - Luís Fernando Ochoa / Shakira

Pies descalzos sueños blancos - Luís Fernando Ochoa / Shakira

20 - La la la Brasil 2014 - 2am / Cirkut / Conte / Shakira / Raelene Selma Arreguin / Jorge Drexler / Billboard / Luke Gottwald / Max Martin