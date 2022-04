Fifa divulga música da Copa do Catar, mas público quer Shakira

Nesta sexta-feira, 1, a Fifa anunciou o primeiro single da trilha sonora oficial da Copa do Catar, “Hayya Hayya (Better Together)“, que é cantado pelo americano Trinidad Cardona, pelo nigeriano Davido e a catariana Aisha, numa representação da integração entre diferentes países e continentes, como se espera no campeonato.

Porém, o anúncio não agradou. Muitos internautas - inclusive, brasileiros - foram para as redes lembrar da apresentação de Shakira cantando "Waka Waka" na abertura da Copa da África do Sul, em 2010. A música foi lançada na ocasião, como tema oficial do evento, e foi sucesso mundial.

Relembre Shakira na Copa de 2010: