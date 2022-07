Neymar aparece sem anel de compromisso e Bruna Biancardi some da web

Suspense no ar! O jogador Neymar surgiu sem o anel de compromisso na mão direita e Bruna Biancardi sumiu da web. O que foi suficiente para a especulação de que os dois estariam separados. A última aparição dos dois juntos foi na semana passada, durante uma premiação. Foi a primeira vez que o jogador levou a namorada, recém-assumida, a um evento oficial. Logo depois os dois retornaram a Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde Neymar passa a temporada de férias, em sua mansão.

No sábado (2), teve festinha na casa do atleta, mas Biancardi não estava. Muitas modelos, blogueiras, jogadores e amigos do craque foram ao evento, mas nada da namorada, o que já acendeu a lanterninha amarela para os internautas.