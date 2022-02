Neymar aparece em passeio de barco ao lado de namorada e amigos

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, publicou uma foto no story do instagram durante um passeio de barco com o jogador e mais um casal de amigos. Ela aproveitou a foto para homenagear pelo aniversário da amiga, Bianca Coimbra.

"Parabéns, Cris Crissss. Que o seu novo ano seja muito especial, do jeito que você merece! Que Deus abençoe todos os seus planos", escreveu Bruna.

VEJA MAIS

No último dia 5, quando Neymar completou 30 anos, Bruna postou um vídeo com melhores momentos do novo casal. "Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo... esse vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é seu ano! Deus abençoe a sua vida", disse ela.