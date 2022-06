Imprensa internacional confunde atual namorada de Neymar Jr com Bruna Marquezine

O jogador de futebol Neymar Jr. aproveitou os dias de férias e fez uma viagem com a namorada Bruna Biancardi para Miami, nos Estados Unidos. O que eles não esperavam era a repercussão de um erro de um site britânico em nomear a influenciadora. O site Daily Mail, confundiu o nome da moça e a chamou de Bruna Marquezine, que também namorou o atleta.

No título da publicação, o site disse que “Neymar estava com sua namorada Bruna Marquezine enquanto aproveitava o feriado em Miami”. Porém, o post era sobre Neymar e Biancardi.

Neymar e Bruna Marquezine tiveram um relacionamento de idas e voltas entre os anos de 2012 e 2018. O casal ainda possui fãs que esperam pela volta do par romântico. No início de 2022, o craque assumiu o namoro com Bianca Biancardi, após serem vistos várias vezes juntos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)