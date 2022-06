Namorada e amiga de Neymar falam sobre pedido de namoro e amizade entre as duas; vídeo

Namorada de Neymar há dois meses, a influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou diversos vídeos no Instagram com uma amiga do atleta, Bianca Coimbra, onde falam sobre o início do relacionamento com Neymar e também sobre como se tornaram amigas. A série de vídeos foi postada na madrugada da última segunda-feira (20).

Confira a sequência de vídeos que foi compartilhada no Instagram:

VEJA MAIS

A primeira pergunta respondida foi sobre o pedido de namoro do craque. Segundo Bruna, a amiga não pode estar presente porque estava grávida, mas que acompanhou tudo via Facetime e que ajudou Neymar a escolher a aliança. “Quando eu fui pedida em namoro, a Bianca já sabia de tudo”, disse a namorada do jogador.

Respondendo uma segunda pergunta, em que questionam se Neymar havia conhecido Bruna através de Bianca, a amiga do camisa 10 explica que na verdade o jogador que havia lhe apresentado Bruna. “Quando eu a conheci, ela não era namorada dele”, disse a também influenciadora digital.

Na continuação de sua resposta, Bianca critica quem diz que ela é amiga apenas das namoradas de Neymar: “Acho fácil o povo falar ‘a Bianca é amiga das namoradas do Neymar’, mas na verdade, eu conheci a Bruna, ela não tinha perspectiva nenhuma de namorar ele”.

A amiga do craque continua: "Eu fui simpática com ela, assim como sou com todo mundo que me é apresentado. A gente acabou criando uma afinidade e virando amiga. Não precisei que ela virasse namorada do Neymar pra eu gostar dela”. E finaliza com outra crítica: “Infelizmente acontece, a pessoa muda de rótulo, as pessoas mudam de tratativa”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)