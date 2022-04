'Larissa Manoela tá pegando o João Guilherme e o Neymar', diz ex-BBB em áudio vazado

Está dando o que falar um áudio vazado em que a ex-BBB 21 Sarah Andrade afirma: "tá podendo, hein? A Larissa Manoela tá pegando o João Guilherme e o Neymar". O áudio vazou no fundo de um vídeo postado pelo colega de confinamento, Bil Araújo, nos Stories do Instagram.

A protagonista da novela "Além da ilusão", da Globo, ainda não comentou a boataria. Larissa namorou com o ator João Guilherme em 2016, mas a menção a Neymar é uma novidade. O jogador também não se pronunciou a respeito ainda.

A voz de Sarah Andrade pode ser ouvida ao fundo do vídeo em que Bil aparece bem humorado degustando vinhos. Enquanto ele brinca falando em falar inglês, Sarah fala ao fundo.

O assunto foi um dos mais comentados no Twitter. Diante da repercussão, Bill apagou o vídeo em que Sarah menciona o ator e o atleta, mas manteve no ar apenas o trecho em que a ex-BBB afirma "a Larissa Manoela está pegando".