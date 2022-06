Avião de Neymar faz pouso de emergência em Roraima após apresentar problemas; saiba detalhes

O atacante do Paris Saint-Germain e atleta da seleção brasileira, Neymar, passou por um susto na manhã desta terça-feira (21) após seu avião particular fazer um pouso de emergência em Boa Vista, capital de Roraima.

VEJA MAIS

Segundo informações do ESPN, o pouso aconteceu devido problemas técnicos no para-brisa da aeronave, modelo Cessna 680 Citation, avaliada em R$ 94 milhões. O avião seguia para São Paulo após uma parada em Barbados, no mar do Caribe, depois de ter partido de Las Vegas e feito uma escala em Fort Lauderdale. Conforme as informações divulgadas pelo Globo Esporte, além de Neymar, estavam a bordo sua namorada, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella, e alguns amigos. Todos passam bem.

Perfis oficiais de fãs do Neymar postaram fotos no qual o brasileiro aparece bem solícito junto a funcionários do aeroporto de Boa Vista, veja:

Férias nos Estados Unidos

Neymar, a namorada Bruna Biancardi e Irmã Rafaella passavam férias nos Estados Unidos pelo menos até a noite de segunda-feira (20), quando o atacante compartilhou algumas fotos ao lado da irmã e logo depois um story sobrevoando a região de Miami, cidade dos Estados Unidos. O jogador retornou para o Brasil para a reta final do período de descanso, antes de voltar à Europa para iniciar a pré-temporada com o PSG. A expectativa é de que a aeronave particular siga para a capital paulista após reparos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes)