Fã de Luísa Sonza que estava no mesmo bar que Chico traiu a cantora conta detalhes do que viu

Desde que Luísa Sonza anunciou o término de seu relacionamento com Chico Moedas, o assunto dominou a internet com todo mundo querendo saber detalhes do que aconteceu. Uma fã comprometida, que estava presente no bar quando a traição aconteceu, decidiu compartilhar informações detalhadas para matar a curiosidade do público.

Um fã clube oficial da cantora divulgou supostos prints da conversa em que a garota dedurou a traição de Chico. No relato, a jovem forneceu informações como o tempo que ele passou trancado com a amante no banheiro, as roupas que estavam vestidos e até a cor do carro de aplicativo que o ex de Luísa chamou.

Para dar credibilidade, a fã "fofoqueira" ainda tirou uma selfie com Chico e postou em seus stories, provando que realmente encontrou com ele naquela noite. Os prints viralizaram nas redes sociais e internautas agradeceram a garota que contou tudo e fez com que a informação chegasse na cantora.

Veja os principais detalhes contados pela fã:

• Segundo a fã, a traição aconteceu em um bar no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, chamado Galeto Sat's;

• Chico vestia uma calça preta, tênis branco e camisa branca;

• Ele estava acompanhado de um amigo de blusa rosa, outro com camisa do flamengo e duas mulheres loiras;

• A amante também era loira, de cabelo curto e usava um cropped preto e branco;

• A traição aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 10 de setembro;

• Os dois ficaram juntos no banheiro do bar por cerca de 40 minutos; Chico "saiu ajeitando a calça" e a garota "limpando o batom";

• O garçom do bar chegou a reclamar dos dois e mandar Chico "levar a garota para o motel" e falar que "banheiro não era lugar pra isso";

• Após um tempo, ele pediu um carro de aplicativo para levar a amante para a casa;

• De acordo com a fã, o carro que chegou era da cor azul, mas ela não anotou a placa.

Prints traição Chico x Luísa Sonza

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)