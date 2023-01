Remo: após terminar na reserva em 2022, goleiro Vinícius possui a confiança de Marcelo Cabo

Ídolo, vereador de Belém, titular e capitão do time. Esse é o goleiro Vinícius, de 38 anos, que vai para o sétimo ano defendendo a camisa do Remo. O jogador que teve uma temporada muito conturbada em 2022 e terminou o ano na reserva, após constantes falhas, porém, o técnico Marcelo já deixou claro que ele será o dono da Camisa 1 em 2023.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O novo treinador do Leão Azul comentou sobre a importância do goleiro Vinícius para o grupo, relembrou as defesas do goleiro no amistoso contra o Caeté, além de citar o trabalho e a dedicação de Vinícius durante os treinos na pré-temporada azulina

“O Vinícius hoje é nosso goleiro titular e capitão da equipe. Ele vem fazendo uma pré-temporada muito boa, muito motivado, parece um menino no dia a dia de trabalho. Nos três jogos-treino ele demonstrou muita qualidade, então é o titular da equipe”, disse, Marcelo Cabo.

VEJA MAIS

Com mais de 200 jogos pelo Remo, Vinícius chegou ao Leão Azul em 2017, a pedido do técnico Josué Teixeira, que comandava o clube naquela temporada. Após o Parazão, Vinícius ganhou a titularidade e foi peça importante para o clube desde então. O goleiro conquistou três Parazões (2018, 2019 e 2022), uma Copa Verde (2021), além de ter um acesso à Série B em 2020.