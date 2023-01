Três jogadores do Remo são dúvidas para a estreia no Parazão 2023; saiba quem são

Três jogadores do Remo são dúvidas para a partida contra o Independente de Tucuruí, neste sábado (21), pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, Anderson Uchôa, Leonam e Paulinho Curuá sentem dores musculares e podem ser vetados do duelo contra o Galo Elétrico, no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo a fonte, Uchôa e Leonan não têm lesões diagnosticadas, mas sentem dores musculares. Os jogadores, inclusive, ficaram de fora do amistoso contra o Caeté, na última semana, por recomendação da comissão técnica.

VEJA MAIS

O problema de Paulinho Curuá, no entanto, é um pouco mais complicado. O jogador, que se machucou durante o aquecimento antes do amistoso contra o Caeté, foi diagnosticado com uma contratura muscular. Esse tipo de lesão costuma afastar atletas de campo por, no máximo, 10 dias.

Testes

De acordo com a fonte, os três atletas passaram por um teste físico nesta sexta-feira (20), no Baenão, no último treino antes da partida contra o Independente. Caso não sintam dores, devem estar à disposição de Marcelo Cabo no sábado.

Opções

Caso os três jogadores não tenham condições de jogo, Marcelo Cabo deverá "bater a cabeça" para reconfigurar a equipe. A lateral-esquerda, ocupada por Leonan, parece ser um problema mais fácil de ser resolvido. O substituto imediato do atleta, Raí, está bem fisicamente e já foi utilizado pelo treinador na posição durante o amistoso contra o Caeté.

No meio campo, Cabo terá um pouco mais de trabalho. Sem Uchôa, titular, e Paulinho Curuá, reserva imediato, o treinador poderá lançar mão de jogadores mais jovens para ocupar o setor. A bola da vez é Pingo, que também começou jogando diante do Caeté. Além dele, o técnico poderá utilizar Henrique, revelação remista na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, que foi integrado ao elenco azulino.

Parazão

Remo e Independente jogam neste sábado (21), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pela primeira rodada do Parazão 2023. A partida terá acompanhamento Lance a Lance pelo OLiberal.com.