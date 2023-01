Guia do Parazão 2023: saiba como vem o Remo para a disputa do Campeonato Paraense; veja

Atual campeão, o Remo entra no Parazão 2023 em defesa do Troféu Estrela do Norte. A equipe azulina também precisa se reerguer depois de um término de temporada frustrante em 2022, sem ir muito longe na Série C e de fora da Copa Verde por opção da diretoria, já que a realização do torneio ocorreu quando boa parte do plantel que jogou o Brasileiro havia sido dispensado. Porém o momento agora é outro e a diretoria azulina investiu em um elenco enxuto, mas com nomes de peso e uma comissão técnica experiente já no primeiro semestre.

O grande nome do time não estará dentro de campo: Marcelo Cabo foi contratado para liderar o futebol remista em 2023. O técnico carioca chega com o peso de alguém que estava há muitas temporadas trabalhando em clubes das Séries A e B do Brasil e ainda possui mercado nas duas principais divisões do país - Vasco, Goiás, Atlético-GO, CRB e Chapecoense foram os últimos cinco clubes do treinador.

Clube do Remo

Presidente: Fabio Bentes

Fabio Bentes Mascote: Leão

Leão Técnico: Marcelo Cabo

A formação do elenco foi iniciada por Cabo em outubro e contou com o auxílio do executivo Thiago Gasparino a partir de novembro. O principal nome anunciado até o começo do Parazão foi o do atacante Muriqui. Mesmo aos 36 anos, o experiente meia-atacante desperta esperança do torcedor por ser um jogador de rodagem internacional e histórico goleador. Após cinco temporadas na China, em 2022 ele disputou a última Série A pelo Avaí. Fez 8 gols e uma assistência em 37 jogos.

Folha Salarial estimada: Não divulgada

Não divulgada Mando de campo: Baenão

Baenão Capacidade: 13.792

Fora as contratações, o Remo deve dar espaço para alguns garotos promissores da base, que despertaram a atenção de Marcelo Cabo no Paraense Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Junior. São os casos dos zagueiros Jonilson e Davi, do volante Henrique, do meia Guty e dos atacantes Kanu e Ricardinho.