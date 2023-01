Parazão supenso: STJD nega pedido da FPF e campeonato pode voltar só em duas semanas; entenda

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, o Campeonato Paraense 2023 foi suspenso por tempo indeterminado, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Chefe da delegação da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul se posicionou sobre o caso.

Segundo Ricardo, há dois cenários. O primeiro é de que o julgamento ocorra já na quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, e o estadual possa começar na sequência, no fim de semana. Já o pior cenário é que o Parazão só possa ser iniciado daqui duas semanas.

"Trabalhamos com dois cenários. Um do campeonato voltar já na próxima semana, se conseguirmos fazer o julgamento na quinta-feira. Outro cenário seria o de duas semanas, caso não haja tempo hábil para fazer o julgamento na próxima quinta. Então existe sim a possibilidade de não retornar já na próxima semana", admitiu Gluck Paul.

O caso

A paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades no registro dos jogadores Hatos e Guga, que na edição passada estavam jogando no Bragantino e Águia de Marabá, respectivamente.

Ricardo Gluck Paul, assim como a FPF já havia feito, reforçou o reconhecimento da decisão do STJD. Com isso, à Federação só resta tentar acelerar o processo.

"É uma situação alheia à nossa vontade. Envolve questões do Parazão do ano passado, envolve o STJD e TJD. Decisões a gente cumpre. Já fizemos o nosso papel, fizemos um pedido de reconsideração negado pelo Superior Tribunal. Agora vamos trabalhar para ter celeridade do julgamento para liberar o campeonato o quanto antes, para fazer o julgamento mais rápido possível", concluiu.