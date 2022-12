TJD/PA julga imbróglio do Parazão 2022 e mantém rebaixamento do Paragominas

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) realizou dois julgamentos na noite desta segunda-feira (19). O primeiro foi do Cametá, por irregularidade no Parque Bacurau, durante a Segundinha. O clube foi punido com multa de R$ 30 mil e perda de dois mandos de campo no Parazão.

Já na outra audiência, realizada por uma denuncia do Paragominas, contra o Itupiranga, Bragantino e Águia, o órgão puniu o Itupiranga em R$ 30 mil, por não ter notificado os jogadores de punições impostas pelo TJD/PA no estadual de 2021. Com isso, os rebaixamentos do Paragominas e Amazônia Independente da elite do Parazão estão confirmados - PFC deve entrar com novo recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O caso

Guga e Hatos foram punidos pelo TJD/PA após denúncia do próprio Paragominas, que alegou irregularidade na escalação de ambos no Parazão deste ano. Guga e Hatos jogavam juntos no Itupiranga, no campeonato do ano passado, quando foram punidos durante as quartas de final. O primeiro pegou dois jogos e cumpriu um, enquanto o segundo teve ampliada para cinco jogos e também cumpriu um.

Sessão do pleno da Justiça Deportiva (Sidney Oliveira / O Liberal)

Guga então assinou contrato com o Águia de Marabá e Hatos primeiro com o Cametá, para a disputa da Segundinha, e depois com o Bragantino. Os dois clubes foram denunciados e alegaram ter o respaldo da FPF. Com o caso na justiça, o Itupiranga foi acionado ante alegação de não ter comunicado os atletas sobre as punições impostas no TJD/PA, mas conseguiu reverter o quadro.

Assim, a justiça desportiva paraense anulou a punição imposta aos atletas e manteve o Paragominas como rebaixado da edição deste ano, até a chegada do caso no STJD. Foi então que, no mês de outubro, o Superior Tribunal anulou a retirada das punições a Guga e Hatos e determinou a realizou de um novo julgamento, que foi realizado nesta segunda (19).