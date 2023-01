Meia do Remo, Soares fala sobre empatite em amistosos: 'Todo jogo a gente entra para ganhar'

Após a goleada sobre o Tesla no primeiro amistoso do ano, o Remo vem de dois empates contra concorrentes do Parazão. As igualdades contra Caeté e Bragantino deixaram uma pulga atrás da orelha do torcedor e quem acompanha o Leão Azul.

Um dos destaques contra o Tubarão, o meia Soares falou sobre esses dois jogos sem vitórias. De acordo com o jogador, o importante é a equipe trabalhar e conseguir um triunfo novamente, antes do início do Parazão 2023.

"Todo jogo a gente entra para ganhar. Trabalhamos a semana toda para estar melhorando, nossa expectativa é para que a gente consiga [uma vitória] o mais rápido possível até a chegada do dia da estreia. A gente estava nos preparativos para a estreia. Estava todo mundo com a cabeça para fazer um bom jogo, mas agora é continuar trabalhando", afirmou.

Vale lembrar, o Remo faria a abertura no Campeonato Paraense no último sábado (21), no Estádio do Baenão, contra o Independente de Tucuruí. No entanto, com a paralisação do estadual, ainda não há uma data marcada para o duelo contra o Galo Elétrico.

